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رياح مثيرة للأتربة ودرجة الحرارة تسجل 4 بهذه المناطق.. "الأرصاد" تكشف توقعات طقس اليوم

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:03 ص
رياح مثيرة للأتربة ودرجة الحرارة تسجل 4 بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية، وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وأضافت الهيئة أن الرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.

وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 20، وبالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20، مطروح الصغرى 12 والعظمى 19، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22، وكاترين الصغرى 3 والعظمى 13، والسلوم الصغرى 8 والعظمى 19، وسيوة الصغرى 9 والعظمى 20، المنيا الصغرى 8 والعظمى 20، أسيوط الصغرى 7 والعظمى 20،


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