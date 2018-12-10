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مصطفى وزيري: تسلق الأهرامات ممنوع منذ نهاية التسعينيات

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 07:02 ص
مصطفى وزيري: تسلق الأهرامات ممنوع منذ نهاية التسعينيات
مصطفى وزيري
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نعيم يوسف
 
علق الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، على الفيديو الإباحي الذي قام بتصويره شاب دنماركي، فوق الهرم، قائلا إن الملف مع "سي دي" تم إحالته للنائب العام.

وأضاف "وزيري"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أنهم تابعوا الفيلم تماما عند تحميله على موقع "اليوتيوب"، وتم إرسال الملف للنيابة لإحالة المسئولين عنه إلى التحقيق.

وتابع أن الفيلم سواء كان "مفبرك"، أم لا، فإنه سيتم التحقيق فيه، مشددًا على أنه تم منع تسلق الأهرامات منذ نهاية التسعينيات، نظرا لخطورته، وأيضا لعدم تشويه الآثار.

ولفت إلى أن بعض السائحين الصغار يريدون تسلق الهرم، وهذا يحدث أسبوعيا، ويتم منعهم، موضحا أن المصور قيل عنه إنه يحب تصوير هذه المشاهد في الأماكن المعروفة "حاجة للشهرة".
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