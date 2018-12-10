اليوم.. القضاء يفصل فى استئناف بوسى على حكم حبسها





تصدر اليوم الإثنين، محكمة جنح مستأنف النزهة حكمها فى الاستئناف المقدم من المطربة بوسى على حكم حبسها بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح مطلقها وليد محمد عاشور.





يذكر أن محكمة جنح الهرم عاقبت بوسى، غيابيًا بالحبس 6 سنوات والكفالة 11 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، فى القضيتين رقمى 21034 لسنة 2015، و20353 لسنة 2015 والمقامتان من مطلقها.





واستأنفت المطربة بوسي من جانبها على حكم حبسها في القضيتين.



