الأمن يرفض إقامة مباراة الأهلى وبطل إثيوبيا فى القاهرة

تلقى الاتحاد المصرى للكرة القدم إخطارًا برفض الجهات الأمنية إقامة مباراة الأهلى وجيما أبا جيفارا بطل إثيوبيا بدور الـ32 لدورى أبطال إفريقيا، داخل القاهرة، بسبب تمسك المارد الأحمر بالحضور الجماهيرى للقاء.

ومن المرجح أن يستضيف استاد الجيش ببرج العرب اللقاء، بحضور قرابة 15 ألف مشجع.

ويبدأ الأهلى مشواره فى البطولة الإفريقية أمام "جيما الإثيوبى"، والمقرر لها يوم 14 ديسمبر الحالى فى ذهاب دور الـ32.

وأكد مسؤولو الجبلاية أن الأهلى قد طلب إقامة اللقاء باستاد السلام أو القاهرة، لكن حضور الجماهير قد ينقل اللقاء لبرج العرب، وهو ما سيحدده الأمن خلال الساعات المقبلة، من أجل إخطار الكاف بمكان اللقاء.