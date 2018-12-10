مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:25 صمنى العوضي
تنتظر الجماهير العربية عددا من المواجهات القوية اليوم الاثنين والموافق 12 ديسمبر 2018 لذلك ننقل لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة.
- اتحاد الجزائر × المريخ السوداني: في البطولة العربية وستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي
- أتلتيك بلباو × جيرونا: في الدوري الاسباني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3
- قاسم باشا × قيصري سبور: في الدوري التركي في تمام الساعة السابتة بتوقيت القاهر على بي إن سبورت
- إيفرتون × واتفورد: في الدوري الانجليزي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2
المزيد عن: كورة رياضة المريخ الدوري الانجليزي اتحاد العاصمة