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مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:25 ص
مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة
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منى العوضي
 

تنتظر الجماهير العربية عددا من المواجهات القوية اليوم الاثنين والموافق 12 ديسمبر 2018 لذلك ننقل لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة.


- اتحاد الجزائر × المريخ السوداني: في البطولة العربية وستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي


- أتلتيك بلباو × جيرونا: في الدوري الاسباني في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 3


- قاسم باشا × قيصري سبور: في الدوري التركي في تمام الساعة السابتة بتوقيت القاهر على بي إن سبورت


- إيفرتون × واتفورد: في الدوري الانجليزي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة على قناة بي إن سبورت 2

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