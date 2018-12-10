مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 10- 12- 2018 والقنوات الناقلة

تنتظر الجماهير العربية عددا من المواجهات القوية اليوم الاثنين والموافق 12 ديسمبر 2018 لذلك ننقل لكم مواعيد تلك المباريات والقنوات الناقلة.





- اتحاد الجزائر × المريخ السوداني : في البطولة العربية وستنطلق في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة على قناة أبو ظبي الرياضية 1 بصوت المعلق محمد الشامسي



