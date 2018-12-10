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حسام عبدالغفار يكشف حقيقة خصخصة المستشفيات الجامعية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:59 ص
حسام عبدالغفار يكشف حقيقة خصخصة المستشفيات الجامعية
حسام عبدالغفار
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نعيم يوسف
 
رد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، على شائعات خصخصة المستشفيات الجامعية قائلا: "مفيش حاجة اسمها كدة.. ده شيء لا يعقل".

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن المستشفيات الجامعية جزء من كلية الطب، ولا يعقل خصخصة كليات الطب، متسائلا: "يعني هنبيع الكليات؟".

وتابع أن المستشفيات الجامعية جزء من الجامعات الحكومية، والقانون الخاص بها لا يسمح بإدارتها من قبل القطاع الخاص، بل يديرها مجلس إدارة الكليات الجامعية.
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