منسق حملة "2 كفاية": نسبة الأمية بين أسر برنامج "تكافل" 62%



وأضافت "فارس"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، أنه كلما كان الفقر مدقع، كلما كان تمسك الأسرة بالمفاهيم والموروثات المجتمعية أقوى.



وتابعت، أنهم يواجهون العديد من الصعوبات، ومنها ثقافة المجتمع، والمفاهيم الدينية الخاطئة عن الإنجاب، وأيضا عدم وجود خدمة تنظيم الأسرة في العديد من الأماكن، وجار تطوير 37 عيادة تنظيم أسرة.

قالت الدكتورة رندا فارس المنسق العام لبرنامج "2 كفاية"، إن نسبة الأمية بين الأسر المستهدفة من برنامج "تكافل"، وصلت إلى 62%، لافتة إلى أن هذه الفئة هي المستهدفة من البرنامج.