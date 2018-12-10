ضاحي خلفان مطالبًا بتعليق عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي: "عود أعوج"

غياب تميم بن حمد أمير قطر عن اجتماع مجلس التعاون يقلل من أهمية قطر ويعظم مكانة مجلس التعاون والزعماء الذين حضروه، مضيفًا: "

العضو المخرب في دول مجلس التعاون المفروض تعليق عضويته إلى أن يقضي الله امرا بشأنه".



وأضاف في تغريدات له على "تويتر"، أن ثقافة حكام الخليج وشعوبهم كانت عدم شن الحملات الإعلامية على الحكام، وقطر داست على هذا العرف والمذهب الخليجي حتى أصبح من الأهمية القصوى معاملتها بنفس أسلوبها.





وتابع: "الحملات الإعلامية ضد حكام الخليج والحكام العرب بدأت من قطر، أكثر من عشرين عاما لم تتوقف، نفذ صبر الدول الخليجية والعربية فبدأت الناس تهاجم قطر، الآن قطر تتباكى، مع الأسف لو اوقفوا الآن عنها الحملات ستظل قطر تهاجم دولنا العربية، لا يستقيم الظل والعود أعوج".

قال الفريق ضاحي خلفان، قائد شرطة دبي السابق، إن