مصرع 5 مسئولين سودانيين في تحطم طائرة

لقى خمسة مسؤولين محليين سودانيين على الأقل بينهم والي القضارف مصرعهم في تحطم مروحية كانت تقل وفدا حكوميا قرب حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا، وفقا لفرانس برس نقلا عن أجهزة إعلام رسمية.





وأكد التلفزيون الرسمي مقتل والي الغضارف الميرغني صالح وأربعة مسؤولين آخرين إثر سقوط طائرة في منطقة القلابات" دون تحديد عدد ركاب المروحية.





وتحدثت وكالة الأنباء السودانية من جهتها عن مقتل ستة مسؤولين وسقوط عدد من الجرحى، من دون أن تضيف تفاصيل.







