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خطوة وحيدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب المصري

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:05 ص
خطوة وحيدة تفصل إيهاب جلال عن تدريب المصري
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الفجر الرياضي
 


اقترب إيهاب جلال المدير الفني لفريق أهلي طرابلس الليبي، من تولى المهمة الفنية للمصرى البورسعيدى خلال الساعات المقبلة.


واشترط جلال على مسئولي المصري دفع 100 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى فى عقد المدرب مع أهلى طرابلس الليبى، من أجل استقدامه لتولى المسئولية الفنية فى المرحلة المقبلة لقيادة الفريق البورسعيدى.

 

وأبدى إيهاب جلال موافقته المبدئيه على تدريب الفريق خلال المفاوضات التى اجراها معه مسئولى المصرى مع إيهاب جلال من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق .

 

 

 

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