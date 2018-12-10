فخري الفقي: الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة حكم الإخوان وصل للحضيض



وأضاف "الفقي"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن استثمارات العام الماضي قدرت بـ8 مليار دولار، على الرغم من تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا.



وتابع الخبير الاقتصادي: نستهدف أن يكون الاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليار دولار.

قال الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، إن الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة حكم جماعة الإخوان وصل إلى الحضيض، ولم يكن هناك استثمار أجنبي مباشر إلا بـ2 مليار دولار.