ضحية جديدة للتنمر: "المدرس بيخلي العيال يقولولي يا بنت.. وعايز أقابل الرئيس"



وقال "يوسف"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري: "المستر مش بيحبني ومستقصدني.. وبيقولي حط دماغك على التختة وبعدين يطلعني أقرا ومبعرفش"

وتابع: "هو بيخلي العيال يقولولي يا بنت.. أنا مش عايز اروح تاني أنا مش عايز اروح المدرسة تاني".



وأضاف الطفل باكيًا: "أنا عايز أقابل رئيس الجمهورية عشان احكيله على اللي بيحصل".

روى الطفل يوسف فيض الله حسن، طالب في الصف الرابع الابتدائي، في مدرسة المستقبل بعزبة خيرالله، التابعة لإدارة البساتين التعليمية، تفاصيل ما تعرض له من تنمر من قبل أحد المدرسين ويدعى "محمود".