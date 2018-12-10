بشرة سارة لعشاق "Crazy Rich Asians"





أعلن القائمون على فيلم الكوميديا Crazy Rich Asians بدأت العمل على جزئين جديدين من الفيلم بعد النجاح الكبير الذى حققه.

ولم يتم الكشف حتى الآن عن موعد نهائى لطرح أى من الأجزاء فى الأسواق.





وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى 238 مليون دولار حول العالم، الفيلم ينتمى إلى فئة الكوميديا الرومانسية، ومدته حوالى الساعتين.





قصة الفيلم تدور فى إطار كوميدى رومانسى حول المواطنة الأمريكية ذات الأصول الصينية راشيل شو، التى تقرر الذهاب مع صديقها إلى سنغافورة للالتقاء بأسرته، ومن هنا تنغمس فى حياة اﻷثرياء هناك، وتكتشف أن حبيبها ينحدر من عائلة فائقة الثراء ذات ماض غامض.





الفيلم إعداد وﺗﺄﻟﻴﻒ الثنائى بيتر شيربيلى وأديل ليم، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، جيما تشان، ميشيل يوه، ليزا لو، كين جيونج، هنرى جولدينج.







