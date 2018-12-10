"الأرصاد": درجة الحرارة ستصل اليوم لـ4 في هذه المناطق

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الإثنين، طقس معتدل نهارًا بارد ليلاً على جميع أنحاء الجمهورية.





وأضاف أن سحب منخفضة ومتوسطة ستظهر شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 20، وبالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20، مطروح الصغرى 12 والعظمى 19، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22، وكاترين الصغرى 3 والعظمى 13، والسلوم الصغرى 8 والعظمى 19، وسيوة الصغرى 9 والعظمى 20، المنيا الصغرى 8 والعظمى 20، أسيوط الصغرى 7 والعظمى 20،



