المغنية العالمية بيونسيه ترتدي الساري الهندي (صور)

ارتدت المغنية الأمريكية الشهيرة بيونسيه، الساري الهندي على هامش زيارتها للهند لإحياء حفل خاص فى زفاف ابنة موكيش أمباني أغنى رجل فى الهند.





يذكر أن الحفل تتخله العديد من الاستعدادات الباذخة وقائمة طويلة من المدعوين من الشخصيات البارزة والمشاهير ونجوم بوليوود الذين ستقلهم 100 طائرة شارتر لحضور الزفاف.