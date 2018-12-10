حصاد 2018 | نجوم محليين وعالميين خفت بريقهم في 2018 .. تعرف عليهم

أيام ويشارف عام 2018 على النهاية، تنافس فيه الكثير من اللاعبين لتقديم أفضل ما لديهم مع منتخباتهم وأنديتهم، فين حين يصارع البعض الآخر لجذب انتباه الأندية الكبيرة للإنتقال إليها.





وعلى الرغم من ذلك، هناك بعض اللاعبين توقع الكثيرين تألقهم هذا العام ولكنهم خيبوا آمال جماهيرهم. ويلقي "الفجر الرياضي" الضوء على أبرز 16 نجم محلي وعالمي كتب شهادة وفاته في 2018 .

محمد النني :

قدّم نجم آرسنال أداءً متواضعًا مع فريقه ومع منتخبنا الوطني وبات مرشحاً للرحيل عن المدفعجية يناير المقبل والانضمام لليستر سيتي.





الحارس دافيد دي خيا :

على الرغم من قيادته لمانشستر يونايتد لوصافة الدوري الموسم الماضي، إلا أنه صدم عشاقه وقدم مستوى سيئاً للغاية ومازال مستمرا في آداؤه السئ مع الشياطين الحمر.





سيرجيو راموس :

على الرغم من أن راموس قاد فريقه ريال مدريد للتتويج بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، إلا أن مستواه مع منتخب إسبانيا في كأس العالم كان متواضعًا وودع الماتادور الإسباني البطولة من دور الستة عشر على يد الدب الروسي.





روبرت ليفاندوفسكي :

يقدم ليفاندوفسكي مستويات رائعة مع فريقه الألماني بايرن ميونخ في السنوات الأخيرة وكان مرشحاً أكثر من مرة للانتقال لريال مدريد ولكنه قدم آداءا باهتا مع منتخب بلاده بولندا في مونديال روسيا.





عثمان ديمبلي :

تألق ديمبلي مع بروسيا دورتموند الألماني ليجذب أنظار برشلونة الذي انضم إليه بعد صراع عنيف مع إدارة ناديه الألماني. وعلى الرغم من مساهمته مع زملاؤه في تتويج منتخب بلاده فرنسا بكأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا إلا أنه مازالت أزمته مع برشلونة مستمرة وغيابه عن التدريبات التي أثرت في تراجع مستواه.





وليد أزارو :

قدم أزارو آداءا مبهرا مع الأهلي الموسم الماضي وقاده للتتويج بلقب الدوري ونهائي دوري أبطال أفريقيا كما توج بلقب هداف الدوري الموسم الماضي، ولكنه صدم عشاقه هذا الموسم وتراجع مستواه بشكل لافت ولم يسجل سوى هدف وخيد في الدوري حتى الآن وحرم الأهلي من لقب دوري أبطال أفريقيا هذا العام بعد إيقافه بعد تمزيقه لقميصه في ذهاب نهائي البطولة أمام الترجي وإيهام حكم المباراة بانذار لاعبو المنافس.





ناصر ماهر :

قدم آداءا أكثر من رائع مع الأهلي الموسم الماضي ولكن سرعان ما تراجع مستواه هذا الموسم.





أحمد أبو الفتوح :

ظهر أبو الفتوح في الزمالك كأحد اللاعبين الواعدين في الجبهة اليسرى واستبشرت به جماهير الفريق الأبيض خيرا، حيث قدم اللاعب مستويات مميزة ولكنه سرعان ما ابتعد عن تشكيلة الفريق الأبيض.





أحمد مدبولي :

تألق مدبولي مع الزمالك فور انضمامه له مطلع العام الجاري ولكن تراجع مستواه مما تسبب في استبعاده عن مباريات الفريق الأبيض.





أيمن حفني :

عاد حفني للتألق مع الزمالك نهاية الموسم الماضي وتوقع الكثيرون عودته ولكنه ابتعد عن المشاركة مع فريقه هذا الموسم.





أحمد الشناوي :

قدم الشناوي حارس مرمى براميدز الحالي في بداية العام مستوى أكثر من رائع مع فريقه السابق الزمالك وكان الحارس الأساسي للمنتخب ولكن بعد إصابته بالرباط الصليبي حرمته الإصابة من المشاركة في كأس العالم، حتى بعد شفاؤه وانتقاله لبراميدز لم يعود لمستواه كما كان في السابق.





محمد مجدي أفشة :

تألق أفشه بشكل مميز مع إنبي الموسم الماضي ورشحه الكثيرون للإنضمام للمنتخب والمشاركة في كأس العالم التي أقيمت مؤخرًا بروسيا ولكنه فشل في إثبات نفسه في المباريات الودية في معسكر مارس الماضي مما تسبب في استبعاده من البطولة بالإضافة لتراحع مستواه الموسم الحالي.





محمد الشناوي :

تألق الشناوي حارس مرمى الأهلي في بداية العام وجذب انتباه الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر لينضم للمنتخب بديلاً لأحمد الشناوي حارس مرمى براميدز الحالي والزمالك السابق الذي أصيب بالرباط الصليبي قبل البطولة وقدم آداءا رائعا في كأس العالم ولكن تراجع مستواه هذا الموسم وأصبحت أخطائه كثيرة.





محمد عنتر :

تألق في دوري الدرجة الثانية وقاد الأسيوطي سبورت للصعود للدوري الممتاز وتصارع الأهلي والزمالك على ضمه حتى انضم للزمالك الذي تألق معه بداية هذا العام ولكن تراجع آداؤه هذا الموسم.





محمود عبد العزيز :

تألق محمود عبد العزيز مع سموحة ليشعل الصراع عليه بين الأهلي والزمالك، لينضم عبد العزيز في النهاية للزمالك وتألق معه في بداية العام الحالي وتراجع فجأة مع نهايته.