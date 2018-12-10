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طارق فهمي: منتدى أفريقيا 2018 كأنه أوراق اعتماد لمصر

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 06:53 ص
طارق فهمي: منتدى أفريقيا 2018 كأنه أوراق اعتماد لمصر
طارق فهمي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المشهد داخل الدول الأفريقية يحتاج إلى أمرين، أولها هو تشخيص مشكلات القارة التاريخية، والثاني هو الوضع الراهن في ظل استهداف القارة من قبل القوى الإقليمية الكبرى.

وأضاف "فهمي"، في لقاء مع برنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصري، أن مصر عليها أن تتعامل مع مشاكل الواقع الأفريقي، لافتا إلى أن اختيار توقيت منتدى أفريقيا 2018، جاء قبل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وكأنه أوراق اعتماد لمصر.

وتابع أستاذ العلوم السياسية، أن هناك أمرين يجب التذكير بهما، الأول أن مصر من الدول التي أنشأت الاتحاد الأفريقي، وعليها إعادة إحياء مؤسسات الاتحاد، والأمر الثاني هو مخاطبة الدول الأفريقية بما تحتاجه.

وأكد أن مصر تستطيع أن تبيع لأفريقيا أفكار، وأن تسوق لمشروعات كبيرة.
المزيد عن: منتدي افريقيا 2018 منتدى إفريقيا رئاسة مصر للاتحاد الافريقى أفريقيا 2018
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