عامر حسين : أتمنى أن لا نقارن نفسنا "بأوروبا".. وعبد الحفيظ لم يسىء لأحد

طلب عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، المتابعين والمسؤولين بالدوري المصري عدم مقارنة انفسنا بالدوريات الأوروبية لوجود فارق كبير بيننا وبينهم.





وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد" الجميع يقارننا بالمسابقات الاوروبية، اريد ان اقول لكم ان لا يوجد نادي بالعالم لا يملك ملعب مثلنا، فأتمنى أن لا نقارن انفسنا بأحد.



وتابع : اطالبكم بعمل مقارانات بين جدول مؤجلات 2016، وبين مؤجلات هذا الموسم وستجدون الفرق.



وعن ضغط الجماهير على انديتها بشأن حضور المباريات قال : اتمنى ان لا يتم تحميل الاندية ذنب عدم حضورهم، القرار امني بحت.



واختتم كلماته بالحديث عن أزمة سيد عبد الحفيظ مع عصام عبد الفتاح قائلا : عبد الحفيظ لم يتجاوز فى حق عبد الفتاح