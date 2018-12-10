جواهر ضيفة "كلام يا صاحبي" الثلاثاء المقبل
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:30 صالفجر الفني
يستضيف برنامج "كلام يا صاحبي" الذي يذاع على محطة "شعبي إف إم"، المطربة جواهر، للحديث عن الجديد الذي تقدمه خلال الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تكشف عن رأيها في وضع الغناء حاليًا، وعددًا من الأمور الأخرى.
يذاع البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس من الساعة 7 إلى 9 مساء، ويقدمه أحمد الشناوى، ويستضيف خلاله نجوم الفن والغناء.
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