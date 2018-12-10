جواهر ضيفة "كلام يا صاحبي" الثلاثاء المقبل



ومن المقرر أن تكشف عن رأيها في وضع الغناء حاليًا، وعددًا من الأمور الأخرى.



يذاع البرنامج من الثلاثاء إلى الخميس من الساعة 7 إلى 9 مساء، ويقدمه أحمد الشناوى، ويستضيف خلاله نجوم الفن والغناء.