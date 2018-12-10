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سيد عبد الحفيظ يتحدث عن دور مروان محسن وإصابة سعد سمير

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:34 ص
سيد عبد الحفيظ يتحدث عن دور مروان محسن وإصابة سعد سمير
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عمرو مصطفى
 

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الروح القتالية واللعب بقلب جامد هو من سيجعل الفريق يصل لأهدافه.


وقال سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مروان محسن مهاجم مميز قدم أداءً جيد وتعرض لإصابة، لكننا مؤمنين بقدراته وإمكانياته، وبعودته بشكل أفضل".


وأكمل: "مروان محسن هو الأول في تسديد ركلات الجزاء، ويليه السولية ثم الشيخ".


وعن إصابة سعد سمير: "يلعب بشكل رجولي بشكل ونتمنى وجوده، سيجري إشاعة صباح الغد لمعرفة الإصابة، لكن الأهم هو من يشارك أن يكون عنده إصرار لكي ينجح".

المزيد عن: مروان محسن كورة سيد عبد الحفيظ سعد سمير رياضة
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