سيد عبد الحفيظ يتحدث عن دور مروان محسن وإصابة سعد سمير

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الروح القتالية واللعب بقلب جامد هو من سيجعل الفريق يصل لأهدافه.





وقال سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "مروان محسن مهاجم مميز قدم أداءً جيد وتعرض لإصابة، لكننا مؤمنين بقدراته وإمكانياته، وبعودته بشكل أفضل".



