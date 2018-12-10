بوجلبان: أتوقع تحقيق الترجي نتائج جيدة في مونديال الأندية

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن مساندة إدارة الترجي للمدرب معين الشعباني كانت وراء فوز الفريق التونسي بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا علي حساب الأهلي.





وأضاف "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": "الترجي كسب بطولة مهمة وبقيادة مدير فني شاب، حظي بدعم ومساندة كبيرة من إدارة النادي التونسي".



