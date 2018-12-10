نجم الأهلي السابق: محمد صلاح فخر لكل العرب
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:05 صعلاء خليف
أشاد أنيس بوجلبان نجم الأهلي والصفاقسي التونسي السابق، بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بالتأكيد أتابع محمد صلاح وسعيد بما يحققه مع ليفربول".
وأضاف: " محمد صلاح فخر لكل العرب".
وعن تنظيم المغرب لبطولة أمم إفريقيا 2019 قال : " تنظيم بطولة أمم أفريقيا بالمغرب فرصة للمنتخبات العربية لاستعادة اللقب".
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