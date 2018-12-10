نجم الأهلي السابق: محمد صلاح فخر لكل العرب

أشاد أنيس بوجلبان نجم الأهلي والصفاقسي التونسي السابق، بالدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، بعد تألقه في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".





وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " بالتأكيد أتابع محمد صلاح وسعيد بما يحققه مع ليفربول".



