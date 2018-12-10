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شريهان تبعث رسالة للجمهور

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:43 ص
شريهان تبعث رسالة للجمهور
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الفجر الفني
 

نشرت الفنانة الاستعراضية شريهان، صورة لها أثناء احتفال بعيد ميلادها الـ 54 الخميس الماضي.

وظهرت خلال الصور وهي توضع أمامها تورتة عيد الميلاد، وبجوارها الهدايا، معلقة عليها "شكرًا لكل من أرسل لى معايدة فى يوم عيد ميلادى.. قلبى بيشكركم.. حبكم حياة".

ونشرت شريهان السبت الماضي، مقطع فيديو من كواليس احتفالها بعيد ميلادها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

الفيديو ظهر خلاله تورتة كبيرة مرسومة عليها صورتها، وتخلله لحظة إيقاد الشموع. 




شريهان تبعث رسالة للجمهور
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