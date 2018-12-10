ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة تاريخية في يناير

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:45 ص
عاجل.. الأهلي يخطط للتعاقد مع صفقة تاريخية في يناير
طباعة
الفجر الرياضي
 

 

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن زيارته الحالية لمصر بدعوة من صديقه محمد فضل مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.

 

وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " اشعر دائمًا أنني بين اسرتي عندما أعود لمصر واتواجد داخل النادي الأهلي".

 

وأضاف: " مسؤولي النادي الأهلي يتواصلون معي دائمًا بشأن معرفة رأيي في المستوي الفني لبعض اللاعبين".

 

وواصل: " مسؤولي الأهلي سألوني عن جونيور أجايي ووليد أزارو قبل التعاقد معهما، كما سألني محمد فضل عن بغداد بونجاح لاعب السد القطري في شهر يوليو الماضي، وهو مايعكس اهتمام الأهلي بضم اللاعب".

المزيد عن: كورة رياضة بونجاح انيس بو جلبان الأهلي أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 4:40:02 AM