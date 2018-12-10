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ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:21 ص
ترتيب الأفلام في شباك التذاكر الأمريكية
رامي مالك
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الفجر الفني
 

احتفظ فيلم الرسوم المتحركة (رالف بريكس ذا إنترنت) بصدارة إيرادات السينما الأمريكية للأسبوع الثالث على التوالي محققا 16.1 مليون دولار.

واحتفظ أيضا فيلم الرسوم المتحركة (ذا جرينتش) بالمركز الثاني الذي احتله الأسبوع الماضي محققا 15.2 مليون دولار.

واحتفظ فيلم الدراما الرياضي (كريد 2) بالمركز الثالث مسجلا إيرادات بلغت 10.3 مليون دولار.


والفيلم بطولة مايكل بي جوردن وسيلفستر ستالوني وتيسا طومسون ومن إخراج ستيفن كابيل جونيور.

وحافظ فيلم الإثارة والتشويق ”وحوش رائعة“ (فانتاستيك بيستس) على المركز الرابع بإيرادات بلغت 6.8 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وجود لو وجوني ديب وإخراج ديفيد ياتس.

كما حافظ الفيلم الدرامي (بوهيميان رابسودي) على المركز الخامس الذي احتله الأسبوع الماضي بإيرادات بلغت ستة ملايين دولار.

والفيلم بطولة رامي مالك ولوسي بوينتن وبن هاردي ومن إخراج برايان سينجر.


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