الأهلي: التعاقدات وعودة المصابين ستدعمنا الفترة المقبلة.. وأهدرنا العديد من الفرص أمام الجيش

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التدعيمات الجارية وعودة المصابين ستدعم الفريق.





وأكمل سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حالة الفريق هي التي تشكل فارق معي، وهى من تطمئن أو العكس".



