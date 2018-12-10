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الأهلي: التعاقدات وعودة المصابين ستدعمنا الفترة المقبلة.. وأهدرنا العديد من الفرص أمام الجيش

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:20 ص
الأهلي: التعاقدات وعودة المصابين ستدعمنا الفترة المقبلة.. وأهدرنا العديد من الفرص أمام الجيش
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عمرو مصطفى
 

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن التدعيمات الجارية وعودة المصابين ستدعم الفريق.


وأكمل سيد خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حالة الفريق هي التي تشكل فارق معي، وهى من تطمئن أو العكس".


وعن مباراة الجيش: "أضعنا العديد من الفرص وركلة جزاء، كانت من الممكن أن تزود الفارق، واللقاء كان فرصة للاعبين مثل ناصر ماهر وأحمد الشيخ ومحمد شريف ومروان محسن".

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