ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ريهام سعيد: "إحنا لازم نسمع كلام الرجالة"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:49 ص
ريهام سعيد: إحنا لازم نسمع كلام الرجالة
الإعلامية ريهام سعيد
طباعة
نعيم يوسف
 
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الزواج رحلة شاقة، ولا بد أن يتنازل الطرفان في نقطة معينة، معقبة: "لازم تتنازلي في حاجات معينة ولازم تسمعي كلامه".

وأوضحت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "أنا وجهة نظري مختلفة شوية عن مفيدة شيحة، ورضوى الشربيني، أنا شايفة إن إحنا لازم نسمع كلام الرجالة".

وتابعت: "كلامهم بيبقى صح، إحنا متسرعين وبنتعامل بقلبنا وهما بيفكروا بطريقة رزينة أكتر.. وبعدين ريحية.. واسمعي كلام جوزك".
المزيد عن: مفيدة شيحة مختلف ريهام سعيد رضوى الشربيني
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 6:20:02 AM