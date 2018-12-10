ريهام سعيد: "إحنا لازم نسمع كلام الرجالة"
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 05:49 صنعيم يوسف
قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الزواج رحلة شاقة، ولا بد أن يتنازل الطرفان في نقطة معينة، معقبة: "لازم تتنازلي في حاجات معينة ولازم تسمعي كلامه".
وأوضحت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "أنا وجهة نظري مختلفة شوية عن مفيدة شيحة، ورضوى الشربيني، أنا شايفة إن إحنا لازم نسمع كلام الرجالة".
وتابعت: "كلامهم بيبقى صح، إحنا متسرعين وبنتعامل بقلبنا وهما بيفكروا بطريقة رزينة أكتر.. وبعدين ريحية.. واسمعي كلام جوزك".
وأوضحت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "أنا وجهة نظري مختلفة شوية عن مفيدة شيحة، ورضوى الشربيني، أنا شايفة إن إحنا لازم نسمع كلام الرجالة".
وتابعت: "كلامهم بيبقى صح، إحنا متسرعين وبنتعامل بقلبنا وهما بيفكروا بطريقة رزينة أكتر.. وبعدين ريحية.. واسمعي كلام جوزك".
المزيد عن: مفيدة شيحة مختلف ريهام سعيد رضوى الشربيني