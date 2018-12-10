ريهام سعيد: "إحنا لازم نسمع كلام الرجالة"



وأوضحت "سعيد"، في برنامجها "صبايا"، المذاع على قناة الحياة الفضائية: "أنا وجهة نظري مختلفة شوية عن مفيدة شيحة، ورضوى الشربيني، أنا شايفة إن إحنا لازم نسمع كلام الرجالة".



وتابعت: "كلامهم بيبقى صح، إحنا متسرعين وبنتعامل بقلبنا وهما بيفكروا بطريقة رزينة أكتر.. وبعدين ريحية.. واسمعي كلام جوزك".

قالت الإعلامية ريهام سعيد، إن الزواج رحلة شاقة، ولا بد أن يتنازل الطرفان في نقطة معينة، معقبة: "لازم تتنازلي في حاجات معينة ولازم تسمعي كلامه".