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في عيد ميلاد حليمة بولند.. ٩ معلومات عن ملكة جمال الإعلاميات العرب

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:58 ص
في عيد ميلاد حليمة بولند.. ٩ معلومات عن ملكة جمال الإعلاميات العرب
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شيماء عطية
 

تحتفل الإعلامية والممثلة الكويتية حليمة بولند، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الثامن والثلاثين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٩ معلومات عنها.


١- ولدت حليمة في العاشر من ديسمبر ١٩٨٠.


٢- شاركت في عام 1995، ببرنامج الأطفال "إفتح يا وطني أبوابك" مع الفنان طارق العلي والفنانة أنوار أحمد على تلفزيون الكويت.


٣- انطلق مشوارها الإعلامي في عام ٢٠٠١، حيث كلنت في السنة الدراسية الأخيرة لها بالجامعة، حيث قدمت برنامج "ذبست" للمخرج خالد البطي.


٤- تخرجت في كلية الآداب في جامعة الكويت.


٥- قدمت العديد من البرامج الترفيهية في الكويت والخليج، منها: "مسلسلات حليمة"، و"ديو حليمة"، و"حليمة بارك".


٦- قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير.


٧- حصلت على لقب "ملكة جمال الإعلاميات العرب".


٨- تتعرض للانتقاد باستمرار نتيجة أسلوبها الذي يعتمد على الدلع، إلى جانب ملابسها التي يراها البعض غير لائقة.


٩- تزوجت من عبدالسلام الخبيزي، وأنجبا بنتين هما ماريا، وكاميليا، لكنها انفصلت عنه، وتزوجت مرة ثانية في مايو الماضي من المحامي عبد الرازق العنزي، وأعلنت اعتزالها العمل الإعلامي، إلا أنها عادت مجددًا بعد طلاقها.



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