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حسام عبدالغفار: مصر بها 110 مستشفى جامعي

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 04:13 ص
حسام عبدالغفار: مصر بها 110 مستشفى جامعي
حسام عبدالغفار
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نعيم يوسف
 
قال حسام عبدالغفار، أمين عام مساعد المجلس الأعلى للجامعات، إن مصر بها 110 مستشفى جامعي على مستوى الجمهورية، وفي زيادة مستمرة اثنتين أو ثلاثة في العام. 

وأضاف "عبدالغفار"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، أن بعض المحافظات لا يوجد بها مستشفيات جامعية، ولكن هناك خطة في وزارة التعليم العالي أن تكون هناك كلية طب في كل محافظة، والمستشفى الجامعي هي جزء من كلية الطب.

وتابع أن هناك موافقة على إنشاء كلية طب في العريش، وسيتم إنشاؤها قريبا، وأيضا كلية طب في الأقصر، تابعة لجامعة جنوب الوادي، وهناك مناقشات لتأسيس كلية طب في الوادي الجديد، وأيضا الجامعات الجديدة مثل جامعة الملك سلمان في جنوب سيناء.

وكشف أن عدد أعضاء هيئة التدريس حوالي 25 ألف، والهيئة المعاونة 16 ألف شخص، والأطباء المقيمين، حوالي 4300 طبيب.
المزيد عن: حسام عبدالغفار توك شو المستشفيات الجامعية العريش أخبار
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