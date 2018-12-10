عامر حسين: هذا الموسم مزدحم للغاية والاندية "رفضت" نظام المجموعتين

أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات، انه عقد اجتماع فى بداية الموسم مع مندوبي اندية الدوري المصري، وشرح لهم كل الظروف المحيطة بالمسابقة هذا الموسم.

وقال عامر حسين فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد " هذا الموسم استثنائي بالنسبة للاتحاد الافريقي ونحن تابعون لهم.

وأردف : هذا الموسم مزدحم للغايه، 5 مباريات بالأجندة الدولية للمنتخب المصري، فضلا عن مشاركات الاندية المصرية بالبطولات المختلفه، مثل البطولة العربية والكونفدرالية ودوري الأبطال.





وتابع : الاهلي سوف يصل لخوض 65 مباراة هذا الموسم، فضلا عن مباريات باقي الاندية بالبطولات المختلفه ومشاركات المنتخب، موسم مزدحم للغايه.





واكد: في بداية الموسم وضعت اكثر من تصور لمسابقة الدوري العام، اقترحت خوض دوري مجموعتين لتخفيف الضغط، ولكن رفضت الاندية واختاروا خوض المسابقة بمجموعة واحده.





واستكمل : في الدور الثاني سيكون الضغط أكبر بكثير، بقدر الامكان نريد ان يخوض الاهلي مباريات المؤجلة قبل مبارياته بكأس مصر، ليتساوى مبارياته مع الزمالك وبيراميدز قدر الامكان.





واردف : لدينا مباريات مؤجلة، من الصعب ان اقوم بايقاف الدوري لكي تستكمل الاندية مؤجلاتها، امر صعب للغايه.



وتطرق عامر حسين لمن يعترض على الحكام قائلا : لا اعترف سوى باعتراضات المسؤولين، اما غير ذلك "مزايدات" ليست بالحسبان، ولا تمثل اي ضغط علينا.