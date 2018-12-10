خالد عبدالغفار: مصر كانت ولازالت قبلة التعليم للدول العربية والأفريقية



وأضاف "عبدالغفار"، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، أنه لا يوجد دولة في العالم تستطيع توظيف كل خريجيها، ولكن العالم يتجه الآن على مساعدة رواد الأعمال.



وتابع وزير التعليم العالي، أن مصر رائدة في هذا المجال في أفريقيا، ووجودها في مؤتمر أفريقيا 2018، لهذا الأمر تحديدا، ويقدمون للأفارقة جوائز ومنح دراسية، ومصر كانت ولازالت قبلة في التعليم للدول العربية والأفريقية.

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، إن مصر اهتمت في الفترة الماضية بتوفير حضانات تكنولوجية، ومراكز لريادة الأعمال في الجامعات المصرية، ومراكز لنشر وعي العمل الحر في كل المحافظات.