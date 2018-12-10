"طاق طاقية" لمحمد منير تتخطى مليونها الأول (فيديو)





طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".





وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة.





ويقول مطلع الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبي راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عاوزة تروح لكن قلبي فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".



