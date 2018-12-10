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"طاق طاقية" لمحمد منير تتخطى مليونها الأول (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:25 ص
طاق طاقية لمحمد منير تتخطى مليونها الأول (فيديو)
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الفجر الفني
 

طرح الفنان الكينج محمد منير، أغنيته الجديدة "طاق طاقية"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

وحققت الأغنية نسب مشاهدات مرتفع منذ نشرها بيوتيوب في 4 ديسمبر الحالي، حيث حققت الأغنية حتى الآن أكثر من مليون مشاهدة. 

ويقول مطلع الأغنية: "طاق طاق طاقية، رن رن يا جرس، قلبي راكب ع الفرس، والفرس طوح طوح، وحبيبتي عاوزة تروح لكن قلبي فى غيابها ساكن جوا فى كتابها يتعلم أبجدية".

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