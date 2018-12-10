بعد تأهل ريفر بليت.. تعرف على مواجهات كأس العالم للأندية
اكتمل عقد الأندية المتأهلة لبطولة كأس العالم للأندية 2018 والتي من المقرر إقامتها في الإمارات الشهر الجاري، وذلك بعد أن توج ريفر بليت بلقب الليبرتادوريس على حساب بوكا جونيورز بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-3.
ويلتقى العين الإماراتي المحترف في صفوفه حسين الشحات مع وويلينجتون النيوزيلندي الفائز بلقب دورى أبطال أوقيانوسيا يوم 12 ديسمبر المقبل في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية.
وسيلتقي الفائز من المباراة الافتتاحية مع بطل أفريقيا في فريق الترجي التونسي يوم 15 من الشهر نفسه.
كما يواجه ريال مدريد بطل أوروبا يوم 19 ديسمبر مع الفائز من مباراة كاشيما أنتلرز الياباني وجوادالاخارا المكسيكي التي ستقام في 15 ديسمبر.
كما ينتظر بطل أمريكا الجنوبية وهو ريفر بليت الأرجنتيني الفائز من لقاء الترجي ضد العين أو ويلينجتون في نصف النهائي الآخر.