أنيس بوجلبان: كتيبة "جوزيه" في الأهلي "لا تُعوض"

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن الجيل الذي لعب معه في القلعة الحمراء تحت قياده البرتغالي جوزيه جيل "لا يعوض".





وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمد بركات كان أبرز لاعب عاصرته في الأهلي مع الحضري وشوقي وجمعة وأبو تريكة".



