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أنيس بوجلبان: كتيبة "جوزيه" في الأهلي "لا تُعوض"

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:07 ص
أنيس بوجلبان: كتيبة جوزيه في الأهلي لا تُعوض
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علاء خليف
 

أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن الجيل الذي لعب معه في القلعة الحمراء تحت قياده البرتغالي جوزيه جيل "لا يعوض".


وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمد بركات كان أبرز لاعب عاصرته في الأهلي مع الحضري وشوقي وجمعة وأبو تريكة".


وأضاف: "عماد متعب وفلافيو كانا ثنائي استثنائي في هجوم الأهلي".


وأتم: "جيل بدايات الألفية الجديدة صنع تاريخ الأهلي الكبير في أفريقيا".

المزيد عن: كورة رياضة جوزيه انيس بوجلبان الأهلي أخبار الرياضة
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