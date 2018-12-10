أنيس بوجلبان: كتيبة "جوزيه" في الأهلي "لا تُعوض"
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:07 صعلاء خليف
أكد أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق أن الجيل الذي لعب معه في القلعة الحمراء تحت قياده البرتغالي جوزيه جيل "لا يعوض".
وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " محمد بركات كان أبرز لاعب عاصرته في الأهلي مع الحضري وشوقي وجمعة وأبو تريكة".
وأضاف: "عماد متعب وفلافيو كانا ثنائي استثنائي في هجوم الأهلي".
وأتم: "جيل بدايات الألفية الجديدة صنع تاريخ الأهلي الكبير في أفريقيا".
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