وزير الخارجية: مصر قادرة على جمع الأفارقة والانطلاق بهم للمستقبل



وأضاف "شكري"، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، أن مصر لها القدرة على جمع الأشقاء الأفارقة، على تفعيل الآليات الأفريقية، والانطلاق نحو مستقبل يلبي طموحات الشباب الأفريقي.



وتابع وزير الخارجية، أن الشباب تحت سن 25 سنة، عددهم 60% من المواطنين الأفارقة، ومصر سوف تسعى بكل جهد لتحقيق الازدهار وتحقيق الاندماج الأفريقي، مشددا على أن مصر ستبذل المزيد من الجهد في الانفتاح باعتبار أن مصيرنا واحد، ويجب أن يكون جهدنا مشترك.

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر ستعمل من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي على تلبية طموحات الشباب الأفريقي، مؤكدًا على أن اهتمام مصر بأفريقيا أمر راسخ.