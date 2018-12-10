بشرى سارة لأصحاب المعاشات المحولة على البنوك





تبدأ وزارة التضامن، اليوم الإثنين، صرف معاشات شهر ديسمبر وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.5 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه.





كما تابعت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر ديسمبر، حيث اطمأنت الوزيرة إلى سير عملية صرف المعاشات تتم بسهولة ويسر في جميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها، بالإضافة إلى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد.





كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة عمليات الصرف على مدار اليوم أن أجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى "نهاية الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري" قد بلغت 4.38 مليون عملية صرف بقيمة اجمالية 6.07 مليار جنيها، حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 724.23 الف حالة بقيمة اجمالية 1.12 مليار جنيها، بينما بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM 1.53 مليون حالة صرف بقيمة اجمالية 1.77مليار جنيها، بالإضافة الى 2.12 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3.17 مليار جنيه.





جدير بالذكر أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أطلقت خدمة تحديث البيانات عن طريق الرقم القومي لجميع المتعاملين معها والتأكيد أن ذلك من ضمن الإجراءات اللازمة للاستفادة من جميع الخدمات المقدمة لهم من الهيئة، اعتباراً من بداية الشهر الجاري، وذلك لتذليل أي عقبات قد تواجههم اثناء أداء الخدمة التأمينية أو صرف المعاش.





حيث صرحت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي أن "استيفاء الأرقام القومية" تساعد في التحول الرقمي في الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وحرصاً على تصحيح البيانات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.





كما أكدت "والى" أن تحديث بيانات الرقم القومي يساعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الربط مع جهات الدولة المختلفة، والتكامل معها في تبادل البيانات وعلى الأخص فيما يتعلق بالحالة الاجتماعية وحالات الوفاة.



