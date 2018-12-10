٨ معلومات عن لوسي في عيد ميلادها

تحتفل الفنانة الاستعراضية لوسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الثاني والستين.

وفي السطور التالية، يقدم " الفجر الفني " ٨ معلومات عنها.

١- ولدت لوسي في العاشر من ديسمبر ١٩٦٠.





٢- اسمها الحقيقي أنعام سعد محمد عبد الوهاب، ونشأت في شارع محمد علي الشهير.





٣- عملت في بداياتها راقصة في حفلات الزفاف والملاهي الليلية.





٤- اتجهت للتمثيل، وقدمت أول أعمالها في التلفزيون من خلال مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل "ليالي الحلمية" ١٩٨٧.





٥- قدمت فوازير رمضان لعامين على التوالي، الأولى بعنوان "أبيض وأسود" في عام ١٩٩٧، لصالح قناة art، والثانية حملت اسم "إيما وسيما" على التلفزيون المصري.





٦- ركزت على التمثيل، حيث حققت شهرة واسعة وحصدت الجوائز عن دورها في فيلم "سارق الفرح" ١٩٩٥.





٧- آخر أعمالها هو مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض حاليًا خارج إطار العرض الرمضاني.





٨- متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن وحيد هو فتحي.







