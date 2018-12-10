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٨ معلومات عن لوسي في عيد ميلادها

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:59 ص
٨ معلومات عن لوسي في عيد ميلادها
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شيماء عطية
 


تحتفل الفنانة الاستعراضية لوسي، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها الثاني والستين.


وفي السطور التالية، يقدم "الفجر الفني" ٨ معلومات عنها.


١- ولدت لوسي في العاشر من ديسمبر ١٩٦٠.


٢- اسمها الحقيقي أنعام سعد محمد عبد الوهاب، ونشأت في شارع محمد علي الشهير.


٣- عملت في بداياتها راقصة في حفلات الزفاف والملاهي الليلية.


٤- اتجهت للتمثيل، وقدمت أول أعمالها في التلفزيون من خلال مشاركتها في الجزء الأول من مسلسل "ليالي الحلمية" ١٩٨٧.


٥- قدمت فوازير رمضان لعامين على التوالي، الأولى بعنوان "أبيض وأسود" في عام ١٩٩٧، لصالح قناة art، والثانية حملت اسم "إيما وسيما" على التلفزيون المصري.


٦- ركزت على التمثيل، حيث حققت شهرة واسعة وحصدت الجوائز عن دورها في فيلم "سارق الفرح" ١٩٩٥.


٧- آخر أعمالها هو مسلسل "البيت الكبير" الذي يعرض حاليًا خارج إطار العرض الرمضاني.


٨- متزوجة من رجل الأعمال سلطان الكاشف، ولديهما ابن وحيد هو فتحي.



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