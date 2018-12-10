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وزير الكهرباء: مصر لم تشهد أي تخفيف للأحمال منذ يوليو 2015

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 03:47 ص
وزير الكهرباء: مصر لم تشهد أي تخفيف للأحمال منذ يوليو 2015
وزير الكهرباء
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نعيم يوسف
 
نفى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، وجود أي قصور في إنتاج الكهرباء في مصر، موضحا أنه منذ شهر يوليو 2015، وحتى الآن لم يحدث أي تخفيف للأحمال.

وأضاف "شاكر"، في تصريحات لقناة "Extra News" الفضائية، أن الكهرباء تنقطع في بعض الأماكن بسبب عيوب في شبكات التوزيع، ويتم العمل على إصلاح ذلك.

وتابع وزير الكهرباء، أنه تم رصد أكثر من 25 مليار جنيها خلال سنتين لإصلاح هذه المشكلة، وسوف يكون هناك نقلة هائلة بالنسبة للناس بعد الانتهاء من هذه الخطة.
المزيد عن: وزير الكهرباء مصر محمد شاكر توك شو أخبار أحمال
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