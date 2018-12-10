عاجل.. رسالة نارية من عماد متعب لإدارة الأهلي بشأن مدرب الفريق

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر نجح في إعادة التوازن للأهلي في زمن قياسي، بعد توليه قيادة الفريق خلفًا لـ"كارتيرون" الذي تمت إقالته مؤخرًا.





وأضاف "متعب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تغيير يوسف لطريقة اللعب في بداية الشوط الثاني حافظت للأهلي على فوزه أمام الطلائع..وفرص الأهلي في المنافسة على الدوري لازالت قائمة".



