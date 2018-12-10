عاجل.. رسالة نارية من عماد متعب لإدارة الأهلي بشأن مدرب الفريق
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:33 صعلاء خليف
أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر نجح في إعادة التوازن للأهلي في زمن قياسي، بعد توليه قيادة الفريق خلفًا لـ"كارتيرون" الذي تمت إقالته مؤخرًا.
وأضاف "متعب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تغيير يوسف لطريقة اللعب في بداية الشوط الثاني حافظت للأهلي على فوزه أمام الطلائع..وفرص الأهلي في المنافسة على الدوري لازالت قائمة".
وأتم: "لابد من إبلاغ يوسف باستمراره كمدير فني حتى نهاية الموسم من الآن إذا كانت هناك نية لذلك".
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