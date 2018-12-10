ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. رسالة نارية من عماد متعب لإدارة الأهلي بشأن مدرب الفريق

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:33 ص
عاجل.. رسالة نارية من عماد متعب لإدارة الأهلي بشأن مدرب الفريق
طباعة
علاء خليف
 

أكد عماد متعب مهاجم الأهلي أن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للفريق الأحمر نجح في إعادة التوازن للأهلي في زمن قياسي، بعد توليه قيادة الفريق خلفًا لـ"كارتيرون" الذي تمت إقالته مؤخرًا.


وأضاف "متعب" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " تغيير يوسف لطريقة اللعب في بداية الشوط الثاني حافظت للأهلي على فوزه أمام الطلائع..وفرص الأهلي في المنافسة على الدوري لازالت قائمة".


وأتم: "لابد من إبلاغ يوسف باستمراره كمدير فني حتى نهاية الموسم من الآن إذا كانت هناك نية لذلك".

المزيد عن: مدرب الفريق محمد يوسف كورة عماد متعب رياضة إدارة الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 1:40:01 AM