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حظك اليوم برج الحمل الاثنين 10 ديسمبر 2018

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:31 ص
حظك اليوم برج الحمل الاثنين 10 ديسمبر 2018
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تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية، خدمة جديدة لقرائها أصحاب الاهتمام بمعرفة أخبار الأبراج وعلم الفلك وحظك اليوم لبرج (برج الحمل21 مارس الی 19 أبریل) ، ومعرفة برجك من تاريخ الميلاد، فضلًا عن توقعات علماء الفلك على جميع الأصعدة "العملي والعاطفي والصحي".

                                

برج الحمل:                  

تستعجب حاليًا من مدى سهولة الأمور؛ استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور وعندها سوف تصبح مستعدًا لمواجهة أوقات أكثر توترًا عندما تصعب الأمور. يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فورًا. هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائمًا في المستقبل. 


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