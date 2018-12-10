ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مها أحمد تنعي أحمد السيد بهذه الكلمات!

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
مها أحمد تنعي أحمد السيد بهذه الكلمات!
طباعة
شيماء عطية
 


نعت الفنانة مها أحمد، المنتج الفني الراحل أحمد السيد، والذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.


ونشرت "مها" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعها بـ"السيد" معلقة عليها: "كده يا أحمد كده يا عترة دا إحنا لسه مقعدناش ومكملناش كلامنا وحكايتنا مع بعض كنا متفقين هنفضفض ونحكى تضحك عليا وتسبنى فجاءه يا أغلى وأعز أخ وصديق يا أجدع خلق الله بس متعزش على اللى خلقك".


وأضافت: "أكيد إنت في مكان أحسن اكيد ارتحت إلى اللقاء يا حبيب كل الناس سامحنى يا رب مش قادرة أصدق وقلبى واجعنى قوى يعني كلمتنى يا أحمد علشان تودعنى أنا ومجدى لو كنت أعرف كنت طولت معاك في الكلام وشبعت منك الله يرحمك ويحسن إليك يا غالي".


المزيد عن: وفاة نجوم الفن مها احمد مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن احمد السيد
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 1:40:05 AM