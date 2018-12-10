مها أحمد تنعي أحمد السيد بهذه الكلمات!





نعت الفنانة مها أحمد، المنتج الفني الراحل أحمد السيد، والذي وافته المنية أمس الأحد بعد صراع مع المرض.





ونشرت "مها" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعها بـ"السيد" معلقة عليها: "كده يا أحمد كده يا عترة دا إحنا لسه مقعدناش ومكملناش كلامنا وحكايتنا مع بعض كنا متفقين هنفضفض ونحكى تضحك عليا وتسبنى فجاءه يا أغلى وأعز أخ وصديق يا أجدع خلق الله بس متعزش على اللى خلقك".





وأضافت: "أكيد إنت في مكان أحسن اكيد ارتحت إلى اللقاء يا حبيب كل الناس سامحنى يا رب مش قادرة أصدق وقلبى واجعنى قوى يعني كلمتنى يا أحمد علشان تودعنى أنا ومجدى لو كنت أعرف كنت طولت معاك في الكلام وشبعت منك الله يرحمك ويحسن إليك يا غالي".



