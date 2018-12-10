حقيقة إغلاق بعض صفحات فيس بوك بسبب زر "النكز"



وأضاف "الجندي"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، أن الموضوع بدأ بأن بعض رواد "الفيسبوك"، يقولون لمتابعيهم أن الصفحة ثقيلة ويريدون "النكز"، والبعض كان يستغل ذلك في التسويق.



وتابع خبير أمن المعلومات: "فيسبوك مش عارف خانة النكز ليه"، والبعض يستخدم الأشياء الغير مفهومة لتأليب الرأي العام.



وشدد على أن هذا الأمر ينطبق أيضا على الرسالة التي يقال إن "مارك زوكربيرج" يرسلها للناس، وهي ليست حقيقية، وكل ذلك "عبث"، مشددا على أن "الفيسبوك" لم يكن به أي مشكلة.



ونصح خبير أمن المعلومات المستخدمين أن يبحثوا عن مصادر الأخبار من مواقع موثوق فيها.

علق الدكتور محمد الجندي، خبير أمن المعلومات، على رسالة "تعذر الاتصال بالخادم لرد النكزات"، قائلا: "سمعت بهذا الأمر وأصابتني حالة من الغثيان، من كم العبث في السوشيال ميديا، لأن الناس تنساق وراء أي كلام".