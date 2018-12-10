عاجل.. صدمة قوية للأهلي في صفقة الموسم

أوضح التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، عن رؤيته بشأن إنضمام الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية.





وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " فرانك كوم لاعب مميز وقوي ويمتلك إمكانيات فنية عالية للغاية وإضافة قوية لأي فريق يلعب له".



