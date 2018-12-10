عاجل.. صدمة قوية للأهلي في صفقة الموسم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:26 صعلاء خليف
أوضح التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق، عن رؤيته بشأن إنضمام الكاميروني فرانك كوم لاعب وسط الترجي التونسي للقلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية.
وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " فرانك كوم لاعب مميز وقوي ويمتلك إمكانيات فنية عالية للغاية وإضافة قوية لأي فريق يلعب له".
وأضاف: " انضمام فرانك كوم للأهلي أمر شبه مستحيل نظرًا للمنافسة الشرسة بين الأهلي والترجي في القارة السمراء، والذي ستجعل النادي التونسي يرفض التفريط فيه بسهولة للأهلي".