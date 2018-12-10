مفاجأة.. دونالد ترامب مهدد بالسجن بسبب ممثلة أفلام إباحية

فجر نواب ديمقراطيون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرض للسجن على خلفية المسائلة القانونية التي قد يواجهها.





وأوضح النواب أن السجن في انتظار ترامب إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكًا لقواعد تمويل الحملة.





وأشارت ملفات في قضايا تتصل بتحقيق اتحادي في الأنشطة التي قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما.





وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو.





وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيرولد نادلر إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس.





وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون مجلس النواب في يناير المقبل "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة".





وبموجب القانون الأمريكي يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.



