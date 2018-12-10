ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مفاجأة.. دونالد ترامب مهدد بالسجن بسبب ممثلة أفلام إباحية

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:18 ص
مفاجأة.. دونالد ترامب مهدد بالسجن بسبب ممثلة أفلام إباحية
ترامب
طباعة
وكالات
 
فجر نواب ديمقراطيون مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أكدوا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معرض للسجن على خلفية المسائلة القانونية التي قد يواجهها.

وأوضح النواب أن السجن في انتظار ترامب إذا ثبت أن الأموال التي قال محاميه السابق إنه تم دفعها لأشخاص لالتزام الصمت تمثل انتهاكًا لقواعد تمويل الحملة.

وأشارت ملفات في قضايا تتصل بتحقيق اتحادي في الأنشطة التي قامت بها روسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية في 2016 إلى نقاط قد تسبب مشكلات لترامب من بينها ما إذا كان قد أصدر تعليمات بدفع مبالغ من ستة أرقام لامرأتين خلال الحملة كي تلتزمان الصمت بشأن علاقات معهما. 

وسعى ممثلو الادعاء الاتحادي إلى إصدار حكم بالسجن على مايكل كوهين محامي ترامب لفترة طويلة لدفعه أموالا لممثلة أفلام إباحية بناء على طلب ترامب والتهرب من الضرائب والكذب على الكونجرس بشأن بناء مقترح لمؤسسة ترامب في موسكو. 

وقال النائب الديمقراطي الأمريكي جيرولد نادلر إنه إذا ثبت أن هذه المبالغ تمثل انتهاكا للقواعد المالية للحملة الانتخابية فستكون أساسا لمساءلة الرئيس. 

وأضاف نادلر الذي سيرأس اللجنة القضائية عندما يتولى الديمقراطيون مجلس النواب في يناير المقبل "حسنا ستكون مخالفات تستحق المساءلة". 

وبموجب القانون الأمريكي يتعين كشف المساهمات في الحملة الانتخابية. ويحدد القانون هذه المساهمات بأنها أشياء ذات قيمة تقدم لأي حملة انتخابية من أجل التأثير على الانتخابات. ويجب ألا تتجاوز مثل هذه المساهمات 2700 دولار لكل شخص.

المزيد عن: واشنطن ممثلة مسائلة قانونية سجن دونالد ترامب ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا أفلام
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
1
x
18:00
2
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
1
x
19:30
2
بلد الوليد
ريال بيتيس
0
x
21:45
0
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
0
x
21:30
0
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/10/2018 1:40:01 AM