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عاجل.. موقف "معلول" النهائي من الرحيل عن الأهلي في يناير

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:14 ص
عاجل.. موقف معلول النهائي من الرحيل عن الأهلي في يناير
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الفجر الرياضي
 


أكد التونسي أنيس بوجلبان نجم الأهلي السابق على استمرار مواطنه علي معلول مع الفريق الأحمر في الموسم الحالي وعدم رحيله.

 

وقال "بوجلبان" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" مع الإعلامي أحمد شوبير: " علاقتي بعلي معلول اخوية خاصة وأننا كنا قائدين للصفاقسي التونسي في فترات سابقة".

 

وأضاف: " علي معلول مرتاح وسعيد في الأهلي ومصر، ولكنه لديه طموح للاحتراف الأوروبي مثل أي لاعب، رغم أنني اعتقد صعوبة ذلك بسبب تقدم سنه".

 

وواصل: " اعتقد أن علي معلول سوف يستمر مع الأهلي في الموسم الحالي، ورحيله في الموسم المقبل قد يكون لأحد الأندية الخليجية".

المزيد عن: كورة علي معلول رياضة انيس بوجلبان الأهلي أخبار الرياضة
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