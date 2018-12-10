شبورة مائية كثيفة تكسو شوارع القاهرة

شهدت سماء وشوارع القاهرة في الساعات الأولى من صباح يوم الإثنين، شبورة مائية كثيفة، أدت إلى تقليل الرؤية على الطرق.





وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود البلاد اليوم، طقس معتدل نهارًا بارد ليلا، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.





والرباح أغلبها جنوبية غربية تنشط على غرب البلاد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على البحر المتوسط مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.





وتسجل درجة الحرارة بالقاهرة الصغرى 13 والعظمى 20، وبالإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 20، مطروح الصغرى 12 والعظمى 19، والأقصر الصغرى 10 والعظمى 21، والإسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 21، وشرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 22.