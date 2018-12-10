عاجل.. الطلائع يصدم الزمالك بهذا القرار

أكد أحمد المهدي مدير الكرة بنادي طلائع الجيش، ان مصطفى محمد لاعب الفريق والمعار من الزمالك مستمر مع الفريق العسكري لنهاية الموسم.

وقال المهدي فى تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: لم يتحدث معنا أحد من الزمالك من اجل عودة مصطفى محمد فى يناير.

واردف :" علاقتنا قوية للغايه مع مسؤولو الزمالك، ولا يوجد أي خلاف معهم، ولكن مصطفى مستمر حتى نهاية فترة الإعارة".