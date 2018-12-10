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شاهد.. موظفان يعتديان على زميلهم المعاق ويحاولان تجريده من ملابسه

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:20 ص
شاهد.. موظفان يعتديان على زميلهم المعاق ويحاولان تجريده من ملابسه
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نعيم يوسف
 
كشفت هالة أبوالسعد، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الشيخ، عن تفاصيل الفيديو المتداول لإثنين من الموظفين يسخران من زميل ثالث لهما كفيف، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، ويحاولان تجريده من ملابسه.

وقالت "أبوالسعد"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، إن هذه الواقعة حدثت في الوحدة المحلية بقرية السلمية، بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ، منذ عام ونصف.

ولفتت عضو مجلس النواب إلى أن الشخص الموجود في الواقعة كفيف ومعين ضمن الـ5%، والمنظر كان مسيء جدا، وأمر مرفوض، ويسمونه "هزار".

وشددت على أن الموضوع غير مقبول مطلقا، ومن صور أيضا أمر مرفوض، وكلهم لابد من معاقبتهم، موضحة أنه تم التعرف على الموظفين، وتم إحالتهم للنيابة الإدارية.
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