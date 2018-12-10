بعد تأهل "ريفر بليت"..تاريخ مشاركات الأندية الأرجنتينية في مونديال الأندية (تخصص وصافة)

توج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بكأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما تفوق على غريمه التقليدي بوكا جونيورز بنتيجة 3/1 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن إياب نهائي البطولة القارية.

وتوج فريق ريفر بليت بلقب كأس ليبرتادوريس للمرة الرابعة في تاريخه أعوام 1986، 1996، 2015، وأخيرًا 2018، ليمثل الفريق الأرجنتيني قارة أمريكا الجنوبية في مونديال الأندية الذي ينطلق في الثاني عشر من الشهر الجاري في الامارات ويستمر حتي 22 من نفس الشهر.

وسيشارك فريق ريفر بليت في بطولة كأس العال للأندية للمرة الثانية في تاريخه، حيث سبق وشارك الفريق في مونديال الأندية عام 2015 باليابان، ووصل للمباراة النهائية، ولكنه خسر أمام فريق برشلونة بثلاثية نظيفة في نهائي البطولة واكتفي بوصافة المونديال.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير تاريخ مشاركات الأندية الأرجنتينية في كأس العالم للأندية:

1- بوكا جونيورز:

أول فريق أرجنتيني شارك في بطولة كأس العالم للأندية وذلك عام 2007، وواجه فريق النجم الساحلي التونسي في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه 1-0، وصعد للمباراة النهائية، ولكنه خسر أمام فريق ميلان بنتيجة 4-2 واكتفي بمركز الوصيف.

2- استوديانتس لابلاتا:

شارك فريق استوديانتس ممثلًا عن قارة أمريكا الجنوبية في بطولة العالم للأندية عام 2009، واصطدم بفريق يوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 2-1، وتأهل لمواجهة برشلونة في المباراة النهائية، ولكنه خسر 2-1 واكتفي بمركز "وصيف" البطولة.

3-سان لورينزو:

شارك فريق سان لورينزو في نسخة بطولة كأس العالم للأندية عام 2014، وواجه فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور نصف النهائي، وتغلب عليه بنتيجة 2-1، ولكنه خسر في المباراة النهائية بنفس النتيجة أمام ريال مدريد الاسباني، وحصل على المركز الثاني.

4- ريفر بليت:

صعد فريق ريفر بليت للمشاركة في مونديال الأندية عام 2015، وواجه فريق سانفريس هيروشيما الياباني في الدور نصف النهائي للبطولة وتغلب عليه 1-0، وتأهل لمواجهة برشلونة الاسباني في المباراة النهائية وخسر بثلاثية نظيفة.