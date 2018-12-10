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اعتقال 47 شخصاً في تركيا بزعم صلتهم بـ "غولن" (فيديو)

الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:56 ص
اعتقال 47 شخصاً في تركيا بزعم صلتهم بـ غولن (فيديو)
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وكالات
 
سلط "مداد نيوز" الضوء على الانتهاكات التركية، بفيديو تحت عنوان "دعاء جولن يقودك للسجن في تركيا"، موضحا أن سلطات الأمن التركية التابع لنظام أردوغان الديكتاتوري، قامت باعتقال 47 شخصًا مدنيًّا لورود أسمائهم في قائمة تضم 944 شخصًا آخرين، بزعم أنهم على صلة بالمفكر الإسلامي فتح الله جولن، ضمّهم إلى «قائمة الدعاء» الخاصة به لكي يدعو لهم.

وتبين أن نيابة إسطنبول أصدرت قرارًا يوم الخميس الماضي بإلقاء القبض على 96 مواطنًا مدنيًّا وتوقيفهم، وذلك لمجرد ورود أسمائهم في قائمة الدعاء الخاصة بالمفكر الإسلامي جولن ملهم حركة الخدمة، التي يتهمها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، ومن ثم نفذت القوات الأمنية القرار وقامت باحتجاز 60 مواطنًا منهم.

ووجهت النيابة العامة إلى الموقوفين تهمًا عديدة، بينها الانتماء إلى تنظيم إرهابي مسلح، وتشكيل وإدارة تنظيم إرهابي مسلح، دون أن تقدم دليلاً واحدا على الجرائم المسندة إليهم، ثم أحالتهم إلى المحكمة مطالبة إياها باعتقالهم وزجهم في السجن.

وقضت المحكمة بدورها بالموافقة على اعتقال 47 مواطنًا من أصل 60 موقوفًا، فيما أخلت سبيل 13 مواطنًا مع فرض منع السفر إلى خارج تركيا.

المزيد عن: غولن تركيا انتهاكات اعتقالات اعتقال إرهاب أردوغان
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